В Ленобласти засеяли первые 100 га из запланированных почти 83 тысяч

Санкт-Петербург, Ленинградская область, , 15:47 — REGNUM В Ленинградской области начался сев зерновых. Уже засеяны первые 100 га посевной площади, сообщили сегодня, 26 апреля, в пресс-службе областного правительства.

Начало весенних полевых работ было осложнено необычайно холодной апрельской погодой: в течение месяца многократно шел снег и стояли отрицательные температуры. По данным синоптиков, такого холодного апреля в Петербурге и Ленобласти не было с 1966 года.

Однако это не помешал хозяйствам южных районов Ленобласти приступить к севу зерновых: в Лужском и Гатчинском районах идет сев ячменя и овса. В овощеводческих хозяйствах региона ведется сев капусты на рассаду. Всего этой весной планируется засеять поля на площади 82,7 тыс. га.

«В рамках подготовки к посевной кампании на площади 3,2 тыс. га кормовых угодий проведено боронование, предпосевное протравливание семян зерновых выполнено в объеме 508 тонн, подкормлено 550 га озимых культур, 7100 га многолетних трав, 30 га сенокосов и пастбищ. Под урожай 2017 года на поля вывезено 1414 тыс. тонн органических удобрений», — сообщили подробности в пресс-службе правительства Ленобласти.

Как сообщалось, В 2016 году в Ленинградской области произведено сельскохозяйственной продукции на 90 млрд рублей, что составляет 40% валовой продукции Северо-Западного федерального округа и примерно 2% всего объема сельхозпродукции страны. 47-й регион занял 21-е место среди субъектов Российской Федерации по объемам сельхозпроизводства.

Ранее губернатор Ленобласти Александр Дрозденко заявлял о намерениях региона к 2030 году войти в топ-15 регионов России по объемам производства. Вместе с тем, в 2016 году Ленобласть понесла значительные убытки от неурожая вследствие аномально дождливой и холодной погоды в летний период.

Читайте ранее в этом сюжете: Из-за дождей Ленобласть недосчиталась в 2016 году почти трети урожая

Общая численность работающих в агропромышленном комплексе Ленинградской области составляет порядка 40 тысяч человек, из них 23 тысячи заняты собственно в сельскохозяйственном производстве.

Средняя заработная плата в сельхозпредприятиях региона в 2016 году составила 33,3 тыс. рублей, или 103% к уровню 2015 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Ленобласть производит 40% сельхозпродукции в СЗФО