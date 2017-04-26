Количество китайско-казахстанских СП за год выросло в 1,5 раза

Астана, , 15:44 — REGNUM В Алма-Ате учрежден Союз китайских предпринимателей в Казахстане. Об этом сообщает Информационное агентство «Синьхуа». Основной целью данного объединения является содействие торгово-экономическим связям между Китаем и Казахстаном.

Это первое объединение китайских предпринимателей в стране. Участники союза заявляют, что намерены вывести сотрудничество между Китаем и Казахстаном на новый уровень.

В Казахстане на 1 апреля 2017 года, по данным Комитета национальной статистики Министерства нацэкономики страны, действовали 1018 предприятий с китайским участием. Среди них 34 крупных, 32 средних и 952 малых.

По количеству совместных предприятий в стране Китай занимает третье место после России (7344 компании) и Турции (1850 компаний).

Доля Китая в общем количестве компаний с иностранным участием — 4,6%, в крупных компаниях — 6,2%, в средних — 5,3%, в малых — 4,6%.

Отметим, что на 1 января 2016 года в Казахстане, по данным Комитета национальной статистики, насчитывалось всего 668 действующих юридических лиц с китайским участием, среди которых 598 малых, 30 средних, 40 крупных.

Можно отметить, что за год и три месяца существенно выросло количество малых компаний и сократилось количество крупных. Видимо, такой прирост малых компаний и вынудил китайских предпринимателей объединяться — вместе легче вести бизнес и лоббировать свои интересы.

Большинство китайских компаний (около 80%) работает в Алма-Ате (Алматы).

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