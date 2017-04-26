Песков рассказал о готовности Путина давать прогнозы по курсу рубля

Москва, , 15:35 — REGNUM Президент России Владимир Путин может говорить о прогнозах курса рубля, но не будет делать этого публично. Об этом 26 апреля сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

25 апреля в Рыбинске в ходе встречи с предпринимателями глава государства оговорился, что должен осторожно высказываться о возможном курсе национальной валюты в присутствии телекамер.

Отвечая на просьбу журналистов пояснить слова президента, Песков сказал: «Готов, но не публично». При этом представитель Кремля не стал уточнять, какие именно рыночные способы влияния на курс рубля помимо применения бюджетного правила имел в виду Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 апреля на встрече с представителями деловых кругов Ярославской области Владимир Путин заявил, что в текущей экономической ситуации правительство России не намерено отказываться от плавающего курса рубля.

Плавающий валютный курс российский рубль использует с ноября 2014 года. Прежде Банк России удерживал курс рубля в рамках валютного коридора с помощью валютных интервенций.

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