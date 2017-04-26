Рынок наноиндустрии в РФ достигает 1,5 трлн рублей

Москва, , 15:32 — REGNUM Объем рынка наноиндустрии в РФ достигает 1,5 трлн рублей, заявил председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс.

«Общий объем наноиндустрии на сегодня в стране достиг полутора триллионов», — сказал он.

При этом, указал Чубайс, показатель не является прямой заслугой госкорпорации.

Общий объем господдержки «Роснано» посредством субсидий и гарантий составил 382 млрд рублей.