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В Прикамье падают темпы строительства и цены на жилье

Экономика

В первом квартале 2017 года в эксплуатацию введено 84,2 тыс. квадратных метров новостроек. Это всего 53% к аналогичному периоду 2016 года

Пермь, 26 апреля 2017, 15:25 — REGNUM  В Пермском крае в январе-марте 2017 года в строй ввели 84,2 тыс. кв. метров, что составило 53% к вводу жилья в соответствующем периоде 2016 года, сообщили короеспонденту ИА REGNUM в Пермьстате. Почти половина введенных в эксплуатацию новостроек приходится на индивидуальных застройщиков.

Cредняя стоимость строительства 1 кв. метра в многоквартирных домах в январе-марте 2017 года составила 39 427 рублей.

Стоит отметить, что в Прикамье наблюдается тенденция спада строительства и снижения цен на жилье. Так, в первом квартале 2016 года строители сдали в эксплуатацию 2654 квартиры общей площадью 158,8 тыс. квадратных метров, что составило 54,8% к показателю за аналогичный прошлогодний период. Стоимость квадратного метра составила 40 628 рублей.

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Строительство жилья
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