В Прикамье падают темпы строительства и цены на жилье

Пермь, , 15:25 — REGNUM В Пермском крае в январе-марте 2017 года в строй ввели 84,2 тыс. кв. метров, что составило 53% к вводу жилья в соответствующем периоде 2016 года, сообщили короеспонденту ИА REGNUM в Пермьстате. Почти половина введенных в эксплуатацию новостроек приходится на индивидуальных застройщиков.

Cредняя стоимость строительства 1 кв. метра в многоквартирных домах в январе-марте 2017 года составила 39 427 рублей.

Стоит отметить, что в Прикамье наблюдается тенденция спада строительства и снижения цен на жилье. Так, в первом квартале 2016 года строители сдали в эксплуатацию 2654 квартиры общей площадью 158,8 тыс. квадратных метров, что составило 54,8% к показателю за аналогичный прошлогодний период. Стоимость квадратного метра составила 40 628 рублей.