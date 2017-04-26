Глава «Аэрофлота» рассказал о смешном предложении по продаже «России»

Москва, , 15:18 — REGNUM Предложение о покупке дочерней компании «Россия» за один рубль поступало в руководство «Аэрофлота», сообщил журналистам 26 апреля на выставке SkyService-2017 глава авиаперевозчика Виталий Савельев.

«Было одно смешное предложение, которое я не буду комментировать — нам предложили продать ее за рубль»,

— сообщил глава «Аэрофлота».

Инициатора сделки Савельев не назвал. По его словам, «Аэрофлот» не ставит вопрос о продаже «дочки».

"Мы ее не продаем — она нам приносит существенную часть пассажиропотока — 9 млн в прошлом году, в этом году будет больше, мы не видим необходимости ее продавать», — сказал он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о том, что «Аэрофлот» не собирается продавать «Россию» Савельев заявлял еще в сентябре 2016 года: «Не будем продавать, не планируем».

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