Глава «Аэрофлота» рассказал о смешном предложении по продаже «России»
Савельев: «Я не буду комментировать»
Москва, 26 апреля 2017, 15:18 — REGNUM Предложение о покупке дочерней компании «Россия» за один рубль поступало в руководство «Аэрофлота», сообщил журналистам 26 апреля на выставке SkyService-2017 глава авиаперевозчика Виталий Савельев.«Было одно смешное предложение, которое я не буду комментировать — нам предложили продать ее за рубль», — сообщил глава «Аэрофлота».
Инициатора сделки Савельев не назвал. По его словам, «Аэрофлот» не ставит вопрос о продаже «дочки».
"Мы ее не продаем — она нам приносит существенную часть пассажиропотока — 9 млн в прошлом году, в этом году будет больше, мы не видим необходимости ее продавать», — сказал он.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, о том, что «Аэрофлот» не собирается продавать «Россию» Савельев заявлял еще в сентябре 2016 года: «Не будем продавать, не планируем».
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