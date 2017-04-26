На границе не будут осматривать поезда, проезжающие Казахстан без остановок

Астана, , 15:16 — REGNUM Нижняя палата парламента Казахстана одобрила проект закона о ратификации поправок в соглашение с Россией об особенностях правового регулирования деятельности предприятий, учреждений и организаций железнодорожного транспорта от 18 октября 1996 года.

Министр по инвестициям и развитию Казахстана Женис Касымбек в ходе заседания пояснил, что документ оговаривает порядок пропуска через государственную границу пассажирских и грузовых поездов, следующих без остановки по железнодорожным участкам, переданным в управление сторонам.

«Безостановочные поезда не будут подвергаться проверкам со стороны пограничных служб. Данные нормы позволят сократить сроки доставки пассажиров в одном направлении с 36 до 23 часов. Вопросы открытия и закрытия станций для проведения грузовых операций на участках одного государства, расположенных на территории другого государства, будут регламентироваться техническими нормативными документами того государства, в чьем управлении находятся данные станции. В свою очередь, протоколом регламентируются вопросы организации перевозок пассажиров в пограничных районах. В частности, местные исполнительные органы наделяются полномочиями по разработке соответствующих правил проведения конкурса по определению перевозчиков, осуществляющих пассажирские перевозки, расходы которых подлежат субсидированию за счет соответствующих приграничных субъектов государств — сторон», — рассказал министр.

Он также сообщил, что в сутки из России в Россию через казахстанскую территорию проходят 33 российских поезда, из Казахстана в Казахстан через Россию — четыре казахстанских состава.

Кроме того, по словам Касымбека, под управлением казахстанской стороны на территории России есть 7 участков, а в Казахстане существуют 8 участков, которыми управляет российская сторона. Всего на этих участках действуют 63 станции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Протокол о внесении изменений в Соглашение об особенностях правового урегулирования деятельности предприятий, учреждений и организаций железнодорожного транспорта от 18 октября 1996 года Казахстан и Россия подписали 4 октября 2016 года в рамках Форума межрегионального и приграничного сотрудничества.

По данным Министерства по инвестициям и развитию Казахстана, отмена погранконтроля таких поездов позволит более чем на 10 часов сократить время пассажирских перевозок между западом страны и центральными и южными регионами.

Отметим, тогда в ведомстве добавили, что после ратификации документа будут организованы скоростные пассажирские поезда Астана — Уральск и Алматы (Алма-Ата) — Уральск.

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