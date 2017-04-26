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Эксперт: Азербайджанский газ – не существенный фактор

Экономика

«Время безвозвратно играет против Азербайджана, но это не значит, что оно в нашу пользу»

Петрос Терзян
Иллюстрация: Artsakhpress.am
Петрос Терзян

Степанакерт, 26 апреля 2017, 15:16 — REGNUM  Азербайджан уже использовал более чем половину своих нефтяных запасов и не за горами день, когда страна в этом отношении больше не будет представлять интереса для сверхдержав.

Об этом сказал председатель французского филиала Всеармянского фонда «Айастан» («Армения»), известный специалист в нефтяной отрасли, основатель консалтинговой организации «Петростратеч» Петрос Терзян.

«В прошлом году Азербайджан для собственных нужд закупил газ в Туркменистане. Если по строящемуся газопроводу в 2019-ом или 2020-ом году газ будет поставляться в Европу, то понадобится еще очень много лет, чтобы вернуть вложенные инвестиции. Объемы запаса газа Азербайджана невелики, 6 млрд кубометров планируется продать Турции и 10 млрд куб. — Европе, что с политической точки зрения для Европы практически ничего и не является альтернативой. С другой стороны, азербайджанцы вынуждены поставлять этот газ к границам Италии, потому что уже заключенные договоры диктуют очень жесткие условия и далеки от логики газовых контрактов. Следовательно, азербайджанский газ не является главным фактором, тем более что это настолько дорогой в инвестиционном плане проект, что прибыль будет несравнимо маленькой», — приводит слова Терзяна «Aрцахпресс».

По его словам, «время безвозвратно играет против Азербайджана, но это не значит, что оно в нашу пользу».

«Чтобы это время было выгодно для нас, мы должны намного эффективнее работать, развивая нашу страну», — резюмировал Петрос Терзян.

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