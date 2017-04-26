Официальный курс евро подорожал до 61,5 рубля

Москва, , 15:04 — REGNUM Официальные курсы доллара США и евро выросли к рублю на 27 апреля, свидетельствуют данные Банка России.

Курс доллара вырос к рублю на 46,78 копейки и составил 56,3131 рубля. Евро подорожал к рублю на 71,2 копейки — до 61,5052 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара плюс 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на 27 апреля, подорожала до 58,65 рубля (+57,76 копейки).

Ранее в ходе торгов биржевой курс евро впервые с 29 марта 2017 года превысил отметку в 61 рубль. 25 апреля по итогам торговой сессии на Московской бирже курс доллара США составил 55,86 рубля, курс евро достиг отметки в 60,61 рубля.

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Центральный банк России с 26 апреля понизил официальный курс доллара США к рублю на 25 копеек — до 55,84 рубля. Официальный курс евро к рублю понижен на 5 копеек и составил 60,79 рубля.

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