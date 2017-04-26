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Совфед одобрил переход на «Мир»

Экономика

Устанавливаются сроки перехода на новые платежные карточки

Карты МИР
Иллюстрация: Banki.ru
Карты МИР

Москва, 26 апреля 2017, 14:46 — REGNUM  Закон о внедрении карты «Мир» одобрил Совфед, передает корреспондент ИА REGNUM 26 апреля. Закон направлен на совершенствование механизмов регулирования отношений в рамках национальной системы платежных карт (НСПК), развитие национальных платежных инструментов и их продвижение на зарубежные рынки.

Устанавливается обязанность обеспечить возможность оплаты товаров (работ, услуг) с использованием национальных платежных инструментов для всех субъектов предпринимательской деятельности, выручка которых за предшествующий календарный год превышает 40 млн рублей. Исключение — когда в месте проведения оплаты не предоставляются услуги доступа к подвижной радиотелефонной связи или средствам доступа к интернету.

Устанавливаются предельные сроки исполнения кредитными организациями обязанностей по обеспечению приема национальных платежных инструментов и возможности их получения клиентами-бюджетниками, в том числе пенсионерами.

Устанавливаются сроки перехода на новые платежные карты. Бюджетники должны перейти на новые карточки с 1 июля 2017 года, пенсионеры — не позднее 1 июля 2020 года. Клиенты, получающие выплаты за счет бюджетных средств в виде денежного содержания, довольствия государственных служащих, оплаты труда и государственных стипендий — с 1 июля 2018 года.

Совфед намерен провести мониторинг реализации закона, заявил вице-спикер Совфеда Евгений Бушмин. «Мы отследим в течение года ситуацию. Если не будет вариантов увеличения финансовых расходов (на обслуживания карточки) для наших граждан — тогда все получилось», — сказал он.

Читайте ранее в этом сюжете: Госдума приняла закон о поэтапном переходе бюджетников на карты «Мир»

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Создание Национальной системы платежных карт (НСПК) в России
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