Среда, 26 Апреля 2017 года
15:54:57 МСК

«Народные ОФЗ гораздо лучше, чем традиционные депозиты»

Экономика

Помимо 9% купона у инвесторов в ОФЗ есть еще возможность заработать процентов 5-6% на росте цены, заявил эксперт

Москва, 26 апреля 2017, 14:44 — REGNUM  Так называемые народные ОФЗ с доходностью 9% — это очень хороший инструмент для инвестиций, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик «Телетрейд Групп» Олег Богданов.

«Дело в том, что сейчас на рынке трехлетние ОФЗ торгуются с доходностью около 8%, причем тенденция к снижению доходности будет усиливаться. ЦБ РФ очевидно входит в цикл более быстрого понижения ключевой ставки, что приводит к росту цен практически на весь спектр российских облигаций», — отметил эксперт.

«Даже с учетом комиссии, которую агенты будут брать за открытие специального счета народные ОФЗ могут принести инвестором доходность гораздо выше, чем 9%, так как рост цены на облигации прибавит к этим 9% еще процентов 6−7 и на выходе у инвесторов может получиться чистая доходность в районе 15%», — привел цифры Богданов и добавил, что банки-агенты обязаны ежедневно котировать данные ОФЗ, и инвестор может сыграть на росте цены, предъявив облигации к выкупу.

По его мнению, «инструмент, предлагаемый Минфином для населения, гораздо лучше, чем традиционные депозиты и выгодней чем обращающиеся ОФЗ на рынке. Простым инвесторам необходимо усвоить, чем облигация отличается от депозита. В облигациях помимо доходности, купона в 9% есть еще цена, которая может снижаться или расти».

«В данном случае, учитывая, что Центробанк РФ находится в цикле снижения процентной ставки, цены на рынке облигаций находятся в растущем тренде, что дает инвесторам дополнительную возможность извлечь прибыль. Получается, что помимо 9% купона у инвесторов в ОФЗ есть еще возможность заработать процентов 5−6% на росте цены», — высказал свое мнение эксперт.

Читайте также: Минфин РФ анонсировал начало продаж облигаций федерального займа

Как сообщало ИА REGNUM, с 26 апреля начались продажи государственных облигаций федерального займа (ОФЗ) в России. Объем выпуска ОФЗ составит 15 млрд рублей, количество облигаций — 15 млн. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. Дата окончания размещения облигаций — 25 октября 2017 года. Дата погашения ОФЗ — до 29 апреля 2020 года.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Банковское дело
Главное сегодня
NB!
26.04.17
В Узбекистане вновь отменили акцию «Бессмертный полк»
ТашкентУзбекистан «Бессмертный полк» Политика
NB!
26.04.17
Регионы смогут устанавливать требования к фамилиям детей
МоскваРоссия Совет Федерации РФ Общество
NB!
26.04.17
«Россия не хочет иметь репутацию страны, плюющей на экологию в Арктике»
МоскваРоссия Борьба за Арктику Политика
NB!
26.04.17
«Не знаю, проснусь ли я в камере следующим утром»: экс-глава Удмуртии
МоскваРоссия Дело экс-главы Удмуртии Александра Соловьева Происшествия
NB!
26.04.17
Под ударом: Налоговый маневр превратит пенсии в пособия по бедности
МоскваРоссия Макроэкономика России Экономика
NB!
26.04.17
В ДНР смертность в 3,2 раза превысила рождаемость
ДонецкДНР Демографическая статистика Общество
NB!
26.04.17
Экспертный круглый стол ИА REGNUM: «Новые губернаторы и старые элиты»
МоскваРоссия Пресс-центр ИА REGNUM Политика
NB!
26.04.17
Дмитрий Орлов, Михаил НейжмаковНовые губернаторы и старые элиты
МоскваРоссия Региональная экспертиза Политика
NB!
26.04.17
«Правительство служит только тормозом»
Санкт-ПетербургРоссия Проект ИА REGNUM «Революционный год» Политика
NB!
26.04.17
Марат ШибутовНефтегазовая отрасль Казахстана: стагнация с политическими рисками
АстанаКазахстан Добыча, транспортировка и переработка нефти и нефтепродуктов Экономика
NB!
26.04.17
Похитителям невест может грозить до трех лет лишения свободы
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Общество
NB!
26.04.17
Юрий СеливановПольский шлях на Одессу
ОдессаУкраина Украина и Польша Экономика
NB!
26.04.17
«Новосибирск слишком плоский, ему пора расти вниз и вверх»
НовосибирскРоссия Городское благоустройство Общество
NB!
26.04.17
Анна КумицкаяГладить нежно: как владимирские памятники отдали «безродному космополиту»
ВладимирРоссия Развитие музеев Общество
NB!
26.04.17
Елена ХаненковаСтраны Брейвика — «лидеры счастья»: новое измерение «шоковой терапии»
МоскваРоссия Организация Объединённых Наций Общество
NB!
26.04.17
Совфед призывает Минфин не подТрунивать над населением
МоскваРоссия Макроэкономика России Экономика
NB!
26.04.17
Четыре раненых мирных жителя в ДНР: сводка боевых действий за сутки
ДонецкДНР Гражданская война на Украине Происшествия
NB!
26.04.17
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUMКиев «оштрафовал» «Газпром» на $6,5 млрд, а что дальше? — обзор энергетики
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Экономика
NB!
26.04.17
Ашот ПогосянСтрасти по Исакию: церковная бюрократия против чиновников
Санкт-ПетербургРоссия Проект «Россия и мир» Политика
NB!
26.04.17
Александр БеловThe Strategist: Евросоюз вопиюще не подготовлен к победе Марин Ле Пен
ПарижФранция Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
26.04.17
Ашот ПогосянСобор в музее, или музей в соборе: чем шокированы паломники?
Санкт-ПетербургРоссия Проект «Россия и мир» Политика
NB!
26.04.17
Станислав СтремидловскийСтоит ли Тбилиси для Киева литургии раскольников?
ТбилисиГрузия Православие Политика
ещё главное