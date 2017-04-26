«Народные ОФЗ гораздо лучше, чем традиционные депозиты»

Москва, , 14:44 — REGNUM Так называемые народные ОФЗ с доходностью 9% — это очень хороший инструмент для инвестиций, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик «Телетрейд Групп» Олег Богданов.

«Дело в том, что сейчас на рынке трехлетние ОФЗ торгуются с доходностью около 8%, причем тенденция к снижению доходности будет усиливаться. ЦБ РФ очевидно входит в цикл более быстрого понижения ключевой ставки, что приводит к росту цен практически на весь спектр российских облигаций», — отметил эксперт.

«Даже с учетом комиссии, которую агенты будут брать за открытие специального счета народные ОФЗ могут принести инвестором доходность гораздо выше, чем 9%, так как рост цены на облигации прибавит к этим 9% еще процентов 6−7 и на выходе у инвесторов может получиться чистая доходность в районе 15%», — привел цифры Богданов и добавил, что банки-агенты обязаны ежедневно котировать данные ОФЗ, и инвестор может сыграть на росте цены, предъявив облигации к выкупу.

По его мнению, «инструмент, предлагаемый Минфином для населения, гораздо лучше, чем традиционные депозиты и выгодней чем обращающиеся ОФЗ на рынке. Простым инвесторам необходимо усвоить, чем облигация отличается от депозита. В облигациях помимо доходности, купона в 9% есть еще цена, которая может снижаться или расти».

«В данном случае, учитывая, что Центробанк РФ находится в цикле снижения процентной ставки, цены на рынке облигаций находятся в растущем тренде, что дает инвесторам дополнительную возможность извлечь прибыль. Получается, что помимо 9% купона у инвесторов в ОФЗ есть еще возможность заработать процентов 5−6% на росте цены», — высказал свое мнение эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, с 26 апреля начались продажи государственных облигаций федерального займа (ОФЗ) в России. Объем выпуска ОФЗ составит 15 млрд рублей, количество облигаций — 15 млн. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. Дата окончания размещения облигаций — 25 октября 2017 года. Дата погашения ОФЗ — до 29 апреля 2020 года.