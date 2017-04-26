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Япония и Кубань ищут точки соприкосновения

Экономика

Краснодарский край приветствует японские инвестиции и технологии в АПК и промышленности

На переговорах
Иллюстрация: Vikondratev.ru
На переговорах

Краснодар, 26 апреля 2017, 14:37 — REGNUM  Краснодарский край намерен развивать и укреплять взаимовыгодное сотрудничество с Японией. О возможных точках взаимодействия двух регионов речь шла в ходе рабочей встречи, которую глава Кубани Вениамин Кондратьев провел с губернатором префектуры Ямагути Тсугумасом Мураокой, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона 26 апреля.

«Мы готовы принимать японских туристов на кубанских курортах, внедрять современные технологии на наших производствах. Уверен, мы сможем выстроить хорошие экономические и дружеские взаимоотношения», — подчеркнул губернатор Кубани.

Также, по его словам, край приветствует японские инвестиции и технологии в агропромышленном комплексе и промышленности. Готовы наращивать кубанские предприниматели взаимодействие с японскими партнерами, как по линии торговли, так и в плане открытия совместных предприятий.

Тсугумас Мураока уверен, что с Кубанью у них много точек соприкосновения.

«Мы будем только расширять наше сотрудничество», — подчеркнул губернатор префектуры Ямагути.

Ожидается, что по итогам работы делегации будет подписано соглашение о взаимодействии между регионами, основанное на взаимовыгодном сотрудничестве, в таких сферах, как торговля, культура, образование, туризм и спорт.

Напомним, визит японской делегации в Краснодарский край, который является продолжением переговоров, состоявшихся в рамках Российского инвестиционного форума в февраля 2017 года в Сочи, планировался на конец марта 2017 года. Сообщалось, что в рамках деловой программы японская сторона намерена познакомиться с экономическим и инвестиционным потенциалом Кубани: посетить сельхозпредприятия, морской порт Новороссийска, провести встречи с руководителями компаний региона, а также представить потенциал префектуры Ямагути.

Как пояснили в краевом департаменте инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства, в силу удаленности территорий внешнеторговый оборот Японии и Краснодарского края незначителен. При этом за последние пять лет он увеличился почти в два раза, составив в 2016 году 28,83 млн долларов США. Увеличилась и доля экспорта. В 2016 году этот показатель составил 17,89 млн долларов США. На сегодня несколько компаний, чье производство размещено на территории Краснодарского края, осуществляют поставки своей продукции в Японию. Среди них, в том числе, производители пищевых продуктов и алкоголя.

В основном сотрудничество Японии и Краснодарского края идет в гуманитарной и культурной сферах. Так, Кубанский казачий хор трижды выступал в Японии с концертными программами. Краснодарский краевой художественный музей им. Ф.А. Коваленко представил передвижную выставку «Собрание японской ксилографии XVIII, XIX начала XX веков». Театр балета Григоровича дважды посещал японские города со своими постановками.

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