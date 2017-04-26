Совфед одобрил закон о переходе на многоуровневую банковскую систему

Москва, , 14:34 — REGNUM Закон, разделяющий банки на две категории, одобрил Совфед, передает корреспондент ИА REGNUM 26 апреля. Закон направлен на совершенствование российской банковской системы за счет внедрения пропорционального подхода в регулировании и надзоре за кредитными организациями, согласно принимаемым ими рисками.

Предусматривается разделение банков на банки с универсальной лицензией и банки с базовой лицензией — в зависимости от размера их собственных средств (капитала). Банк также может сменить свой статус на микрофинансовую организацию (МФО).

Для банков с универсальной лицензией с 1 января 2018 года устанавливается минимальный размер собственных средств (капитала) банка в 1 млрд рублей, а с базовой лицензией в 300 млн рублей.

При этом банки с универсальной и базовой лицензией разделяются по перечню допустимых операций, отметил глава комитета Совфеда по финрынкам Николай Журавлев. «Закон будет стимулировать банки к работе с малым и среднем бизнесом», — подчеркнул сенатор.