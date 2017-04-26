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В Подмосковье в 2,5 раза увеличат штраф водителям и кондукторам

Экономика

Штрафы будут увеличены с 2000 рублей до 5000 рублей

Москва, 26 апреля 2017, 14:31 — REGNUM  В Московской области планируется увеличить штрафы для водителей или кондукторов общественного транспорта, не выдавших пассажиру билет. Соответствующие изменения будут внесены в КоАП области, сообщили в Мособлдуме.

Данными изменениями предлагается ужесточить административную ответственность за нарушения в сфере перевозок общественным транспортом и увеличить с 2000 рублей до 5000 рублей.

По данным Минтранспорта региона анализ обращений граждан показывает то, что большинство из них приходится на правонарушения, связанные с отсутствием возможности оплаты проезда единой транспортной картой «Стрелка» и невыдачей водителями пассажирам проездных документов.

Также возникают случаи, когда водитель не может обеспечить безналичную оплату проезда по вине работодателя и ответственных должностных лиц из-за неисправного валидатора, его отсутствия, не обеспечения передачи данных.

Кроме того, административную ответственность транспортных компаний, которые выпустили на маршрут транспортное средство с неработающим или отсутствующим устройством для оплаты проезда с помощью единой транспортной карты предлагается установить в размере 50 тыс. рублей (в настоящее время — от 30 до 50 тыс. рублей) для должностных лиц; 300 тыс. рублей для юридических лиц (сейчас штраф составляет от 70 до 100 тыс. рублей).

Напомним, что единую транспортную карту «Стрелка» принимают во всех видах общественного транспорта Подмосковья. Оплатить проезд картой можно в более чем 5 тыс. автобусах ГУП МО «Мострансавто» и транспортных средствах порядка 200 коммерческих перевозчиков Подмосковья, включая водный транспорт.

Как сообщает ИА REGNUM, за два года реализации проекта «Стрелка» размер экономии на проезд в общественном транспорте Подмосковья составил более 1,5 млрд рублей. Экономят пассажиры благодаря системе скидок, которая действует при оплате проезда картой «Стрелка».Так, стоимость одной поездки по «Стрелке» на внутригородских маршрутах с регулируемым тарифом составляет 31,65 рубля. В зависимости от количества поездок пассажиру предоставляется скидка от базового тарифа. С 11-ой поездки стоимость снижается на 7%, с 21-й — на 14% и так далее до 35%.

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Автотранспортные проблемы Подмосковья
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