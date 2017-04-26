В случае падения доходов у латвийцев возникают трудности с оплатой счетов

Рига, , 15:08 — REGNUM У 27% жителей Латвии в случае внезапного падения доходов из-за кратковременной безработицы или болезни возникнут трудности с ежемесячными платежами, показал проведенный страховым подразделением Swedbank опрос, сообщает портал Rus.delfi.lv.

Так, каждый пятый (23%) респондент смог бы оплачивать лишь часть счетов, а 42% опрошенных смогли бы «затянуть пояс» и в полной мере платить по счетам, но с серьезным ущербом для качества жизни. 7% респондентов, оказавшись в подобной ситуации, не испытали бы никаких финансовых проблем.

В целом, при внезапном падении доходов жители чаще всего (49%) рассчитывают на поддержку близких и готовы оплачивать лишь самые срочные платежи. Намного реже люди надеются получить помощь со стороны государства или самоуправления (27%), взять деньги взаймы у друзей (26%) или использовать собственный денежный резерв, позволяющий продержаться не менее трех месяцев (24%).

Характерно, но даже для частичной оплаты счетов многим потребуется прибегнуть к поддержке близких (56%) или просить деньги взаймы у родственников или друзей (34%). На пособия от государства или самоуправления в аналогичной ситуации рассчитывают 32% респондентов. Кроме того, исследование выявило тревожную тенденцию — жители, выплачивающие сразу несколько кредитов, при падении доходов, например, в случае кратковременной нетрудоспособности, склонились бы в пользу получения «быстрых кредитов». К такому решению готовы прибегнуть 21% участников опроса, имеющих несколько кредитных обязательств, в противовес 3% респондентов, выплачивающих всего один кредит, и 2% жителей, полностью свободных от долгов.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, согласно опросу, проведенному латвийским телеканалом LNT совместно с компанией TNS в феврале 2017 года, у 67% жителей Латвии выросли коммунальные счета.