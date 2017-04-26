Названа возможная дата выпуска в РФ банкнот в 200 и 2000 рублей

Москва, , 14:26 — REGNUM Банкноты номиналом 200 и 2000 рублей будут представлены и выпущены в обращение в октябре 2017 года, передает 26 апреля телеканал «Мир 24».

Отмечается, что внешний вид новых купюр уже утвержден Центробанком. Для изготовления банкнот будет использоваться бумага с усиленной защитой от подделок.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 февраля 2017 года стали известны символы, которые появятся на новых банкнотах Банка России. Купюру номиналом 200 рублей украсят достопримечательности Севастополя — изображение памятника затопленным кораблям и вид на Херсонес Таврический. На купюре номиналом 2 тыс. рублей появятся известные объекты Дальнего Востока — мост на остров Русский во Владивостоке и космодром «Восточный».

В период с июня по октябрь 2016 года в России проходил конкурс по выбору символов для новых банкнот. Символы для денежных знаков предлагалось выбирать из более чем 5 тыс. достопримечательностей из 1113 городов России. Результаты конкурса были объявлены 7 октября.

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