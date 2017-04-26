Минприроды и Минфин настаивают на «зеленых облигациях»

Москва, , 14:21 — REGNUM Минприроды и Минфин настаивают на внедрении так называемых «зеленых облигаций». Как передает корреспондент ИА REGNUM 26 апреля, об этом заявил министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской в Совфеде.

«Совместно с Минфином считаем необходимым внедрять «зеленые облигации» и банковское проектное финансирование», — проинформировал министр.

За три года мировой рынок «зеленых облигаций» вырос в 15 раз, отметил Донской. Между тем примеры работы этого инструмента в РФ можно пересчитать по пальцам, добавил он.

Специфика «зеленых облигаций» состоит в том, что привлеченные инвестиции идут на финансирование экологических проектов.