Рубль перешел в фазу падения
Цена за доллар достигнет 60 рублей уже в июне, считает эксперт
Москва, 26 апреля 2017, 14:13 — REGNUM Для долгосрочного тренда снижения рубля сложились все факторы, отмечает зампредправления Локо Банка Андрей Люшин.
«Поддержка со стороны налогового периода почти себя исчерпала, как и эйфория на рынках, вызванная выборами во Франции, а стоимость нефти марки Brent упала ниже 52 долларов», — отмечает он.
Кроме того, ударило по российской валюте и заявление президента России Владимира Путина о необходимости более слабого рубля.
«Словесные интервенции от первых лиц государства — это мощный фактор, особенно для такого волатильного рынка, как валютный», — говорит Люшин.
Уже к концу недели курс может достигнуть 57 рублей за доллар, считает он.
«А в ближайшие два месяца цена американской валюты может опуститься до 60−61 рублей», — предполагает Люшин.
Напомним, 26 апреля российский рубль начал торги с падения более, чем на 13 копеек. Цена одного доллара достигла 56,3 рублей.
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