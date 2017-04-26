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Губернатор Костроской области уволил директора фонда капремонта

Экономика

За срыв сроков и низкое качество ремонта

Кострома, 26 апреля 2017, 14:08 — REGNUM  Глава фонда капремонта Костромской области Владимир Рассадин уволен «в связи с низкой эффективностью деятельности фонда». Соответствующее постановление подписал сегодня, 26 апреля, губернатор области Сергей Ситников.

По сообщению пресс-службы главы области, такое решение было принято по результатам проверки деятельности Фонда капительного ремонта. Межведомственная рабочая группа изучила прошедшие торги, ценнообразование, качество выполненных работ и приемку объектов после ремонта.

»Проверка выявила нарушения сроков работ по капитальному ремонту и их ненадлежащее качество. Также отмечено, что со стороны фонда не всегда качественно и своевременно проводился технический надзор за ходом производства ремонтных работ. Конкурсный отбор подрядных организаций был организован таким образом, что договоры на исполнение работ получали подрядные организации, не имеющие необходимой для этого производственной и технической базы, а также квалифицированных кадров»— сообщили в пресс-службе губернатора.

Напомним, что 10 апреля губернатор Сергей Ситников раскритиковал деятельность Владимира Рассадина, оценив его деятельность как неудовлетворительную. «Вы два года назад обещали сделать все необходимое, чтобы люди почувствовали, что программа капитального ремонта в Костромской области реализуется качественно. Сегодня удовлетворения нет ни у кого», — отметил губернатор.

Региональныйфонд капитального ремонта ЖКХ с 2014 году распоряжался деньгами, собираемыми с жителей на ремонт многоквартирных домов в области. Организация неоднократно становилась объектом критики за срыв сроков и низкое качество работ.

В 2015−2016 годах вместо запланированных 568 многоквартирных домов ремонт прошел только в 325.

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