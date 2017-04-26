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Депозиты и активы коммерческих банков Грузии растут

Экономика

Коэффициент «ларизации» депозитов вырос в сравнении с показателем на 1 апреля прошлого года, но уменьшился в сравнении с 1 апреля 2015 года

Тбилиси, 26 апреля 2017, 14:03 — REGNUM  Объем небанковских депозитов, размещенных в банковском секторе Грузии на 1 апреля 2017 года, составил 16,1 млрд лари (официальный обменный курс лари к доллару США на тот период составлял $1 — 2,4313 лари). По информации Нацбанка Грузии, это на 470,6 млн лари ниже показателя на 1 марта 2017 года, но на 1,8 млрд лари превышает показатель на 1 апреля 2016 года.

Коэффициент «ларизации» депозитов (соотношения депозитов в национальной валюте лари — ИА REGNUM ) на 1 апреля текущего года составил 30,81%, что на 0,1% выше показателя на 1 марта текущего года, но на 1,62% превышает коэффициент, зафиксированный к 1 апреля 2016 года. Следует отметить, что на 1 апреля 2015 года коэффициент «ларизации» депозитов достигал 35,30%.

Средневзвешенная годовая процентная ставка на срочные депозиты составила 4,4%, в том числе на депозиты в национальной валюте она достигала 8,5%, на депозиты в иностранной валюте — 2,8%. Это ниже показателей аналогичного периода прошлого года (на 1 апреля 2016 года средневзвешенная процентная ставка на срочные депозиты составляла 5,3%, на депозиты в национальной валюте — 10,9%, на депозиты в иностранной валюте — 3,8%.). На 1 апреля 2015 года эти показатели соответственно составляли 5,6%, 8,5% и 5,1%.

Активы коммерческих банков Грузии на 1 апреля 2017 года достигли 29,8 млрд лари, что на 0,5 млрд лари выше показателя на 1 апреля 2016 года и на 5,1 млрд лари превышает показатель аналогичного периода 2015 года.

На 1 апреля 2017 года банковский сектор Грузии представлен 17 коммерческими банками, 14 из которых были учреждены с присутствием иностранного капитала в уставном капитале, а один банк является филиалом иностранного банка.

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Экономика Грузии
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