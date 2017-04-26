На Украине 1,5 млн семей, которые экономили газ, получат по $26 подъемных

Киев, , 14:22 — REGNUM В 2017 году Кабинет министров Украины в рамках процесса постепенной монетизации субсидий и возмещения средств, сэкономленных в отопительный период на потреблении газа и электроэнергии, примет решение, которое позволит выплатить до 700 грн (26 долл) наличными около 1,5 млн украинских семей — участникам программы предоставления субсидий. Об этом 26 апреля на заседании правительства заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает ИА REGNUM .

«Я обещал сделать, — ввести монетизацию экономии по субсидиям. Сейчас мы принимаем одно из первых решений по этой монетизации. По нашим расчетам, примерно 1,5 млн украинских семей, которые смогли обеспечить экономию газа и электроэнергии для тепла, получат в ближайшее время до 700 грн наличными для своих украинских семей. Т. е. 1,5 млн украинских семей уже в ближайшие месяцы получат наличными до 700 грн, которые они сэкономили за отопительный сезон», — сказал Гройсман.

По его словам, правительство продолжит монетизацию и других видов субсидий. «Это еще одно очередное обещание, которое я давал, оно будет выполнено министерством социальной политики. Люди это почувствуют… Это мы делаем впервые, до этого никто такого не делал. Будем идти дальше, потому что монетизация — важный приоритет нашей деятельности», — добавил Гройсман.

В то же время Гройсман не уточнил, какие льготы будут монетизированы в ближайшее время.

Напомним, в январе 2017 года министр соцполитики Украины Андрей Рева заявил, что Министерство социальной политики прорабатывает экономическую составляющую вопроса монетизации неиспользованной части субсидий. По его словам, правительство должно принять решение, которое бы стимулировало экономию энергоресурсов. «Я считаю, что оно будет содействовать экономии энергоресурсов нашей страны. Если такое решение будет принято, то оно должно быть принято по результатам отопительного сезона 2016 — 2017 года… Когда мы говорим про газ для отопления, а именно про монетизацию остатков за газ именно в том случае, если он использовался для отопления… в таком случае учет абсолютно четко налажен и проблем с определением того, что люди действительно сэкономили газ в данном случае нет», — заверил Рева.

Он также проинформировал, что в отопительном сезоне 2016−2017 года украинцы сэкономили 6% природного газа.