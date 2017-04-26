Директора фонда капремонта в Костромской области уволили за плохую работу

Кострома, , 13:49 — REGNUM В Костромской области освобожден от должности генеральный директор регионального фонда капитального ремонта Владимир Рассадин. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации 26 апреля, соответствующее распоряжение подписал губернатор Сергей Ситников.

Поводом для кадрового решения послужили результаты комплексной проверки, проведенной межведомственной рабочей группой по требованию губернатора. Эффективность деятельности фонда признали низкой, и за это Рассадин поплатился креслом руководителя.

Владимир Рассадин был выбран на должность гендиректора фонда в конце 2013 года. Кандидатов отбирала специальная комиссия из представителей администрации Костромской области, департамента ТЭК и ЖКХ, областной думы, государственной жилищной инспекции и представителей общественности.

Когда Рассадина назначали на должность, губернатор обратил внимание на необходимость проводить работу предельно прозрачно и предупредил о персональной ответственности за эффективность работы, однако ожиданий регионального правительства гендиректор не оправдал.

«На вас возложена огромная ответственность. Про бизнес придется забыть вообще, теперь на первом месте должны быть интересы жителей региона. На каждый Ваш шаг будут смотреть сквозь увеличительное стекло, каждый шаг будет оцениваться на предмет отсутствия коррупционной составляющей. Работа ответственная и очень серьезная. Права на ошибку нет», — заявил тогда Ситников.

Но с 2013 года у костромичей, представителей администрации области и исполнительных органов власти неоднократно появлялись претензии к деятельности организации, отвечающей за реализацию программы капремонта многоквартирных домов в Костромской области.

По поручению губернатора в феврале 2017 года была организована межведомственная рабочая группа по организации проверок работы фонда. Проверяли оформление процедур по торгам, вопросы ценообразования, контроль качества выполненных работ и приемку объектов после ремонта.

Проверка выявила многочисленные нарушения в работе фонда. По данным департамента финансового контроля Костромской области, в 2015—2016 году было запланировано отремонтировать 568 многоквартирных домов, однако фактически работы были выполнены только в 325 домах, что ниже плановых показателей на 43%.

В муниципальные образования поступали жалобы от собственников домов, в том числе и по поводу нарушений сроков и качества капитального ремонта. Эти жалобы также подтвердились в ходе проверки. Со стороны фонда не всегда качественно и своевременно проводился и технический надзор за ходом производства ремонтных работ.

Конкурсный отбор подрядчиков был организован с нарушениями — работы поручали организациям без необходимой производственной и технической базы и квалифицированных кадров.