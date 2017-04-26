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Минтруд Татарии не ждет роста безработицы из-за увольнений в банках

Экономика

Сотрудники банкротных кредитных организаций получают извещения о предстоящем увольнении

Казань, 26 апреля 2017, 13:45 — REGNUM  Министерство труда Татарии не ожидает роста безработицы в республике в связи с увольнением сотрудников банкротных банков. Об этом заявила министр труда, занятости и социальной защиты региона Эльмира Зарипова.

«Прежде всего, мы не прогнозируем какого-либо всплеска безработицы, потому что это достаточно высококвалифицированные специалисты», — цитирует главу ведомства «Бизнес Online». По ее словам, все высвобождающиеся работники аккумулируются в крупных промышленных городах, где достаточное количество предложений на рынке труда. Министр отметила, что уведомления об увольнениях поступают в соответствии с законодательством — за два месяца.

«И они нам соответствующие уведомления дали. Каких-либо жалоб со стороны работников на нарушение трудового законодательства не поступало», — подчеркнула Зарипова.

Аналогичная ситуация и по самому крупному из обанкротившихся банков — «Татфондбанку».

«Уведомления поступают, но в части того, что нарушаются права, сообщений нет», — утверждает министр.

Напомним, 3 марта 2017 года ЦБ РФ отозвал лицензии на осуществление банковской деятельности у трех банков Татарии — «Татфондбанка», «ИнтехБанка» и «Анкор банка». Позднее по иску Банка России указанные кредитные организации были признаны банкротами.

В начале апреля была отозвана лицензия «Татагропромбанка», рассмотрение иска о признании банкротства отложено в связи с представлением истцом необходимых документов не в полном объеме. Поступление нужного пакета бумаг ожидается до 12 мая.

Согласно справке информационно-аналитического отдела banki.ru, по состоянию на начало 2016 года численность сотрудников «Татфондбанка» составляла 3307 человек, «ИнтехБанка» — 501 человек, «Анкор банка» — 178 человек по состоянию на 1 октября 2015 года. Численность персонала «Татагропромбанка» на 1 января 2016 года составляла 157 человек. Таким образом, общее число уволенных сотрудников кредитных организаций может превысить 4 тыс. человек.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, сотрудники «Татфондбанка» и «ИнтехБанка» начали получать извещения о предстоящем увольнении с 11 апреля.

По словам одного из работников кредитных организаций, последним рабочим днем значится 30 июня.

Читайте ранее в этом сюжете: «Татфондбанк» начал процесс увольнения персонала

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