Модернизация утилизации отходов потребует инвестиции в размере 1,5-2% ВВП

Москва, , 13:10 — REGNUM Для того, чтобы предприятия внедрили наилучшие доступные технологии (НДТ) обращения с отходами, им потребуются инвестиции в объеме 1,5−2% ВВП. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 26 апреля заявил министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской в Совете Федерации.

«Для модернизации предприятиям потребуются значительные инвестиции — по предварительным оценкам, это порядка 1,5−2% ВВП», — заявил Донской.

В этой связи в проекте закона о внедрении наилучших доступных технологий и современных механизмов обращения с отходами предусмотрены различные льготы и меры экономического стимулирования для переоснащения предприятий, указал министр.

Так, Фондом развития экологической безопасности за счет средств федерального бюджета «осуществляется поддержка развития предприятий осуществляющих НДД в объеме 20 млрд рублей», отметил он.

Кроме того, совместно с Минфином Минприроды намерено внедрять переодвые финансовые инструменты — такие как «зеленые облигации», которые уже нашли широкое применение в мире (их рынок за 3 года возрос в 15 раз) и банковское проектное финансирование.

Между тем министр отметил, что для предприятий, отказавшихся внедрять НДТ, «с 2020 года плата за выбросы и сбросы осуществляемые с превышением установленных нормативов, увеличатся в четыре раза».