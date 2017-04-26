Модернизация утилизации отходов потребует инвестиции в размере 1,5-2% ВВП
В законопроекте предусмотрены различные льготы и меры экономического стимулирования для переоснащения предприятий
Москва, 26 апреля 2017, 13:10 — REGNUM Для того, чтобы предприятия внедрили наилучшие доступные технологии (НДТ) обращения с отходами, им потребуются инвестиции в объеме 1,5−2% ВВП. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 26 апреля заявил министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской в Совете Федерации.
«Для модернизации предприятиям потребуются значительные инвестиции — по предварительным оценкам, это порядка 1,5−2% ВВП», — заявил Донской.
В этой связи в проекте закона о внедрении наилучших доступных технологий и современных механизмов обращения с отходами предусмотрены различные льготы и меры экономического стимулирования для переоснащения предприятий, указал министр.
Так, Фондом развития экологической безопасности за счет средств федерального бюджета «осуществляется поддержка развития предприятий осуществляющих НДД в объеме 20 млрд рублей», отметил он.
Кроме того, совместно с Минфином Минприроды намерено внедрять переодвые финансовые инструменты — такие как «зеленые облигации», которые уже нашли широкое применение в мире (их рынок за 3 года возрос в 15 раз) и банковское проектное финансирование.
Между тем министр отметил, что для предприятий, отказавшихся внедрять НДТ, «с 2020 года плата за выбросы и сбросы осуществляемые с превышением установленных нормативов, увеличатся в четыре раза».
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