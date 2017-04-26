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Минприроды планирует привлекать в ОПТ частные инвестиции

Экономика

Частные инвестиции откроют новые возможности для развития экологического туризма

Москва, 26 апреля 2017, 13:07 — REGNUM  Минприроды разработает в 2017 году механизм привлечения частных инвестиций в охраняемые природные территории. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 26 апреля заявил министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской в Совете Федерации.

«В текущем году планируется механизм привлечения частных средств на ОПТ, в том числе через концессионные соглашения», — заявил Донской.

Такие механизмы позволят в 2018 году начать реализацию пилотных проектов по развитию экологического туризма — на Байкальской территории, в горном Алтае, на Кавказе, указал он.

В связи с этим к 2025 году планируется «увеличить посещаемость охраняемых территорий гражданами нашей страны в три раза», отметил министр.

В настоящее время площадь ОПТ достигла уже 62 млн га. В настоящее время планируется создать еще 6 объектов со статусом охраняемых природных территорий.

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