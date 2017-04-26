Росприроднадзор формирует перечень пилотных предприятий по закону о НДТ

Москва, , 13:06 — REGNUM Росприроднадзор формирует перечень пилотных предприятий по закону о наилучших доступных технологиях (НДТ), которые оказывают наиболее негативное воздействие на экологию. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 26 апреля заявил министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской в Совете Федерации.

«Из 130 тыс. предприятий, поставленных сейчас на госучет, к объектам первой категории отнесено более 5000 объектов. На основе этих данных будет сформирован перечень 300 пилотных предприятий — соответствующее поручение дано в в Росприроднадзор», — заявил Донской.

Министр отметил, что каждый из элементов закона об НДТ реализуется поэтапно в период с 2015 по 2035 годы. Для реализации первого, самого главного этапа и будут выделены указанные 300 предприятий первой наивысшей категории экологической опасности, оказывающие до 60% негативного воздействия на экологию.

В течение трех лет, начиная с 2019 года, они будут обязаны реализовать программу модернизации. Остальные предприятия 1 категории должны перейти на новую систему до 2025 года.