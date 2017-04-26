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Испания остается одной из самых «безработных» стран ЕС

Экономика

В Испании менее 64% экономически активного населения было занято в 2016 году, и это четвертый худший показатель в Евросоюзе

Эрнст Нойшуль. Безработные. 1931
Эрнст Нойшуль. Безработные. 1931

Мадрид, 26 апреля 2017, 13:09 — REGNUM  В Испании в 2016 году зафиксирован уровень занятости 63,9% — это четвертый самый низкий показатель из всех стран Евросоюза, хуже дела только в Греции, Хорватии и Италии, сообщает интернет-издание Expansión со ссылкой на данные, опубликованные Евростатом 25 апреля.

Это происходит несмотря на увеличение занятости почти на два процентных пункта с 62%, зафиксированных в 2015 году. Испания также упала ниже целевого показателя европейской стратегии 2020, согласно которой к 2020 году страна должна достичь уровня занятости 74% экономически активного населения в возрасте от 20 до 64 лет.

И хотя стратегия устанавливает разные цели для каждого государства-члена ЕС, однако она направлена на достижение минимального уровня занятости не ниже 75% в 2020 году во всех странах Евросоюза.

По данным Евростата, тенденция роста занятости нашла отражение среди мужского населения Испании. Процент занятых мужчин вырос с 75,9% в 2015 году до 76,9% в 2016 году. Чуть менее активный рост наблюдается среди женщин (с 64,3% до 65,3%).

Однако среди мужчин этот показатель ниже, чем 77,8%, зафиксированный в 2008 году, когда экономический кризис начал ощущаться в ЕС. В Испании в 2016 году 69,6% мужчин и 58,1% женщин имели работу.

В ЕС среди людей, возраст которых колебался от 55 до 64 лет, уровень занятости увеличился с 38,4% в 2002 году до 55,3% в 2016 году. В Испании в 2016 году этот показатель достиг 49,1%, и снова отмечалось различие между мужчинами (55,7%) и женщинами (42,8%).

Напомним, самые низкие показатели занятости, по данным Евростата, зарегистрированы в Греции (56,2%), Хорватии (61,4%) и Италии (61,6%).

Между тем, планку в 75% занятости в 2016 году удалось преодолеть Швеции с уровнем занятости 81,2%, Германии (78,7%), Великобритании (77,6%), Дании (77,4%), Нидерландам (77,1%), Чехии (76,7%), Эстонии (76,6%) и Литве (75,2%).

При этом средний показатель занятости по ЕС в 2016 году составил 71,1% населения в возрасте от 20 до 64, по сравнению с 70,1% в 2015 году.

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