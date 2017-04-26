В Алтайском крае освоили выпуск сыра Romber premium

Барнаул, , 13:16 — REGNUM Барнаульский молочный завод вывел на рынок новинку — сыр под торговой маркой Romber premium. Выпускают ее в кубической форме весом 3,5 килограмма на Карагужинском маслосырзаводе. Подробности сегодня, 26 апреля, сообщает управление Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям.

Как и в большинстве сыров премиальной серии, алтайский Romber производят в покрытии на основе латекса. По словам главного технолога Барнаульского молочного комбината Юлии Тугановой, такая сырная оболочка широко распространена в странах с развитым сыроделием — Франции, Германии, Швейцарии.

«Romber — типичный представитель твердых сыров с высокой температурой второго нагревания. У него приятный пряный насыщенный вкус, похожий на вкус сыра «Советский». В процессе создания у нас были некоторые сложности — важно было сохранить презентабельный внешний вид и в то же время особенности вкуса. В итоге мы успешно справились с поставленной задачей», — пояснила Юлия Туганова.

По ее словам, уникальность продукта не только в его необычной форме и новом покрытии. Для производства сыра отбирают сырье только определенных поставщиков: молоко высокого качества по органолептическим свойствам, кислотности, степени чистоты и бактериальной обсемененности.

Напомним, ранее в линейке Romber были выпущены выдержанный Romber со сроком созревания три месяца, Romber с семенами пажитника и сыр с козьим молоком. Эти продукты на заводе называют реальным примером импортозамещения в действии.

Известно, что первую партию сыра Romber отправили в центральную часть России и на Дальний Восток. В планах производителя — постепенно наращивать обороты и выпускать около 30 тонн готового продукта в месяц.

Напомним, «Карагужинский сырзавод» образован еще 1917 году в качестве маслодельной артели на паях. В 1932 году швейцарцы братья Штукке взяли завод в аренду и перепрофилировали его в сыродельню. Сейчас продукция завода поставляется в Москву, Владивосток, Иркутск и Красноярск

Как уже сообщало ИА REGNUM, выпуск запрещенных к ввозу в РФ сортов сыра в Алтайском крае наладили еще в 2015 году. В настоящее время в регионе производят не только сыр «Камамбер», но и «Маскарпоне», а также — «Рикотту», «Моццареллу», «Бурату» и ряд других.

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