«Украинские железные дороги» потеряли в 2016 году $26 млн
Об этом свидетельствует отчет аудиторской компании Ernst&Young
Киев, 26 апреля 2017, 12:55 — REGNUM Более 7 млрд гривен ($26 млн) убытков понесли «Украинские железные дороги» в 2016 году по данным международной аудиторской компании Ernst&Young, заявил 26 апреля министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, передает УНН.
Он также выразил надежду на то, что «Украинские железные дороги» перейдут на корпоративное управление в 2017 году и запустят программу, позволяющую правительству Германии участвовать в закупках электропоездов для УЖД.
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Напомним, ранее Омелян заявлял о неэффективности «Украинских железных дорог», указывая, в частности, на неработающие филиалы компании и отсутствие корпоративного управления. Он также отметил, что в УЖД по-прежнему отсутствует холдинговая вертикаль.
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В ответ глава УЖД Войцех Балчун обвинил в «некомпетентности и непрофессионализме» министра инфраструктуры Украины, напомнив о заявлении Омеляна запустить поезд между Украиной и Ираном, тогда как железных дорог, соединяющих эти две страны, не существует.
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