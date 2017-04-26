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Почти 60 тысяч кв. метров жилья ввели в Мурманской области в 2016 году

Экономика

Это почти в 2 раза больше, чем годом ранее

Мурманск, 26 апреля 2017, 12:45 — REGNUM  В 2016 году в Мурманской области за счёт всех источников финансирования введено почти 60 тысяч квадратных метров общей площади жилья, что в 1,8 раз больше, чем в 2015 году, и в 1,3 раза больше планового показателя. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, объём ввода жилья экономкласса составил около 50 тысяч квадратных метров.

«Правительством Мурманской области приняты необходимые меры, позволяющие сохранить положительную динамику по вводу жилья на территории региона, — отметили в пресс-службе. — В целях решения задач по предоставлению многодетным семьям земельных участков, региональным правительством принята вся необходимая нормативная правовая база».

По данным властей, по состоянию на 1 января этого года на учёт поставлено 2556 многодетных семей или 42,8%. Им предоставлено 1049 земельных участков — то есть участками обеспечен 41% семей от общего числа поставленных на учёт.

«В 2016 году субсидия областного бюджета в размере 45,76 млн рублей на компенсацию обеспечения участков инфраструктурой распределена 16 муниципальным образованиям», — сообщили в правительстве.

Кроме того, как отметили в пресс-службе, в 2017 году объем субсидии на мероприятия по планировке территории, формированию земельных участков для многодетных семей и обеспечение их объектами инфраструктуры составляет 45,76 млн рублей. На основании конкурсного отбора средства распределены 13 муниципальным образованиям региона.

Быстро — не всегда качественно, как сообщало ИА REGNUM, к новым домам, возведённым в короткие сроки в Заполярье, есть претензии. Ранее заместитель губернатора Евгений Никора заявил, только в одном муниципалитете нет нареканий в адрес строителей, возводящих дома для переселения из аварийного фонда.

Напомним, по данным властей, число жителей Мурманской области, переселённых из аварийных жилых домов в 2017 году составит 3029 человек. Согласно обновлённым в 2016 году данным программы переселения, к 2017 году в области будет 248 расселённых домов.

Читайте ранее в этом сюжете: Новые дома в Мурманской области возводят с нарушениями

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