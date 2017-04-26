Первое судно с рыбой отправится с Камчатки напрямую в Европу

Петропавловск-Камчатский, , 12:34 — REGNUM После окончания работ по созданию в столице Камчатки крупного логистического центра «Терминал «Сероглазка», местные рыбопромышленники получат все условия для комплексного обслуживания своего флота во время стоянки в порту и рефрижераторные перевозки готовой рыбной продукции на экспорт, минуя перевалку в портах Южной Кореи, Китая и Владивостока. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, рассказали журналистам исполнители инвестиционного проекта.

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По словам представителя УК «Группа Норебо» Алексея Буланова, этот проект даст региону сотни рабочих мест и миллиардный доход в бюджет. «Наш стратегический партнер по перевозкам в Европу — компания MAERSK. Мы очень плотно с администрацией края работаем, и я скажу, что всё получается. Работать легко, нам помогают», — сказал Буланов.

Сейчас строится инфраструктура терминала. В планах строительство причальных сооружений, холодильных и складских мощностей. Уже в этом году компания планирует отправить первое судно с камчатской рыбопродукцией в контейнерах в страны Европы, минуя порты Владивостока, Кореи и Китая.

«Сегодня, если посмотреть стоимость логистики, то в Россию и за рубеж она очень дорогая. Мы хотим предложить альтернативу корейским и китайским перевозчикам. С июля у нас начнутся тестовые заходы судов», — отметил генеральный директор ООО «Терминал «Сероглазка» Владимир Вальтер.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Росрыболовстве заявили, что современные рыбные терминалы на Камчатке смогут составить конкуренцию портам Кореи и Китая и станут ключевыми точками роста рыбохозяйственного комплекса края и Дальнего Востока.

Терминал «Сероглазка» стал вторым официальным резидентом свободного порта Владивосток в Камчатском крае. Проект реализуется поэтапно с 2015 года, планируемый срок завершения — 2021 год. Крупный транспортно-логистический центр создается на базе флота компании АО «Акрос». Инвестиционные проект предполагает создание современного рефрижераторного терминала по комплексному обслуживанию рыбопромысловых и линейных судов.

Планируется строительство холодильного комплекса емкостью 15 тыс. тонн, модернизация причальных стенок, судоремонтные цеха, рефрижераторный и складской комплекс. Мощности терминала позволят обеспечить перевалку рыбной продукции для поставок на внутренний рынок, а также прямые поставки рефрижераторных контейнеров в порты Азии, Европы, США. По предварительным оценкам, оборот рефрижераторных грузов в порту может достичь 300 тыс. тонн в год.

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