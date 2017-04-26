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Псковским бюджетникам пообещали среднюю зарплату в 21 тыс. 260 рублей

Экономика

Профсоюзы настаивают на ежегодной индексации зарплат работников бюджетной сферы

Псков, 26 апреля 2017, 11:42 — REGNUM  Прогнозируемая средняя заработная плата бюджетников Псковской области в 2017 году составит 21 тыс. 260 рублей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе региональной администрации, об этом заявила первый заместитель начальника финансового управления Псковской области Людмила Павлова 25 апреля на заседании трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

По её словам, расходы консолидированного бюджета региона на заработную плату составляют около 9 млрд рублей, что превышает фонд оплаты труда бюджетников 2016 года.

Как отметила первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова, власти ставят задачу «к концу года выйти на новый уровень зарплат», и параллельно ведут работу с федеральными органами власти по выделению дополнительных средств на их повышение.

Емельянова подчеркнула, что губернатором принято решение об индексации заработной платы работников бюджетной сферы региона на 2% с 1 октября 2017 года, «несмотря на то, что федеральный бюджет не предусматривал средства на эти цели», и во многих регионах индексация не проводится. Начиная с 2018 года, по словам Емельяновой, увеличение зарплат будет производиться ежегодно на процент официальной инфляции, установленной Министерством финансов РФ и Министерством экономического развития РФ.

Профсоюзная сторона предложила вернуть в областное законодательство норму о ежегодной индексации зарплаты бюджетников. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов, в 2016 году из регионального закона «Об отраслевых системах оплаты труда работников бюджетной сферы Псковской области» убрали слово «ежегодная» применительно к индексации. Вера Емельянова предложила этот вопрос отложить на следующий этап переговоров.

Профсоюзная сторона также настаивает на исключении из расчёта средней заработной платы работников бюджетных учреждений Псковской области выплат социального характера. По словам председателя Псковского областного совета профессиональных союзов Ульяны Михайловой, в 2017 году продолжается практика включения в расчёт заработной платы компенсации сельским специалистам на оплату жилищно-коммунальных услуг в размере 1100 рублей, что, по мнению лидера профсоюзов, «существенно искажает отчетность по исполнению майских указов президента, завышая средний размер заработной платы».

Отметим, что псковские профсоюзы добиваются закрепления нормы об обязательной ежегодной индексации заработной платы бюджетников на федеральном уровне: 27 марта 2017 года Псковский облсовпроф направил в Государственную думу РФ обращение по вопросу внесения изменений в ст. 134 Трудового кодекса РФ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 15 марта 2017 года псковские профсоюзы добивались индексации зарплат бюджетников на протестных пикетах и митингах.

Читайте ранее в этом сюжете: Зарплаты псковских бюджетников проиндексируют с 1 октября 2017 года

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