Юрий Селиванов, , 11:34 — REGNUM

Украинское госагентство «Укравтодор» сообщило о планах строительства современной четырехполосной автомагистрали, которая напрямую соединит Одессу с польским Гданьском. Украинская часть международного автокоридора пройдет по маршруту Одесса — Умань — Львов — Краковец.

«Эта дорога соединит порты Черного моря с портами Балтийского моря. Нам необходимо этот коридор сделать очень быстро, поскольку без соединения портов Черного моря с Западной Европой развивать экономику Украины будет сложно. Мы начинаем разрабатывать этот проект уже в этом году», — заявил глава «Укравтодора» Любомир Новак.

Желание «развивать украинскую экономику» путем «прорубания» очередного «окна в Европу», отнюдь не ново для нынешних киевских властей. Буквально год назад с не меньшим энтузиазмом тамошнее начальство распиналось о других транспортных «мегапроектах». Например — о транзитном «автобане» Одесса — Рени, по которому восточные товары должны были бурным потоком хлынуть в Европу. Почему они должны были хлынуть именно по этому захолустному маршруту, при том, что неподалеку находится главный «европорт» Черного море — румынская Констанца, не уточнялось. Кончилась эта затея, как и следовало ожидать, полным пшиком. Равно как и авантюра с якобы «сверхрентабельным» железнодорожном маршрутом в Китай аж через два моря (!!!) — Черное и Каспийское, но главное — в обход России. Который был закрыт немедленно после первого пробного рейса, потому что грозил его инициаторам полным и скорым разорением.

Однако в случае с проектом трассы Одесса — Гданьск развитие событий может быть несколько иным. И дело здесь отнюдь не в её экономической перспективности, которая представляется, мягко говоря, чисто гипотетической. Во всяком случае, нынешний невысокий уровень товарообмена Украины с Евросоюзом вполне позволяет обходиться существующей транспортной сетью.

Специфика этого якобы сугубо экономического инфраструктурного проекта заключается в том, что он практически идеально вписывается, во-первых — в геополитическую концепцию Балто-Черноморского союза, которую активно продвигают киевские власти в пику России. И, во-вторых — в географические очертания того, что в польской исторической традиции именуется не иначе как «Polska od morza do morza», то есть «Польша от моря до моря». В справочниках по этому поводу написано, что это националистический лозунг в рамках польского аналога панславизма или идеологической установки, подразумевающих, что федерация народов под управлением Польши должна распространяться «от моря до моря», то есть от Балтийского моря до Чёрного моря.

Не секрет, что данная геополитическая концепция пользуется в современной Польше большой популярностью. И Варшаве очень выгодно, что Украина, которая по воле нынешних самозваных правителей отказалась от ориентации на Россию, дрейфует на Запад, то есть, объективно и прежде всего — в сторону Польши. В том числе и стратегически важном инфраструктурном смысле.

По большому счету полякам и делать ничего особенного не надо, кроме как дождаться логического исхода этого дрейфа. По сути, Украина, во всяком случае — её северо-западная часть, сама плывет им в руки.

А ирония ситуации в данном случае заключается в том, что гребут в этом направлении сами украинские правители. Которым страх перед Россией настолько застит очи, что явно мешает адекватно оценивать другие, вполне реальные, геополитические угрозы.

И это еще в лучшем случае. Потому что в худшем нельзя исключать и того, что часть киевской элиты, в видах неизбежного и уже скорого развала Украины, уже сейчас переориентировалась на Варшаву и вовсю старается заслужить расположение своих будущих ясновельможных хозяев.

И, что характерно — даже упомянутый междуморский автобан Одесса — Гданьск, собираются строить на своей территории и тратить на это деньги сами украинцы, тогда как поляки будут им только благосклонно кивать. Тем более что польская часть дороги к Черному морю уже давно готова.