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«Нефть: развязка уже близка»

Экономика

Ожидания аналитиков позитивные

Москва, 26 апреля 2017, 11:33 — REGNUM  Нефтяные котировки с начала недели консолидируются в сужающемся коридоре, в частности марка Brent зажата локальным сопротивлением 59,90 и сильной поддержкой 51,50, где проходит долгосрочный тренд от января 2016 года. Чтобы пройти этот уровень инвесторам потребуется сильный импульс, заявил корреспонденту аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

Таким импульсом, по его мнению, «может оказаться рывок вниз на данных по запасам сырой нефти в США, которые опубликуют сегодня во второй половине дня. В случае если они окажутся заметно хуже ожиданий, котировки как минимум будут тестировать обозначенную поддержку, а в случае пробоя первым ориентиром окажется снижение до 49,70 доллара за баррель».

«Тем не менее, ожидания аналитиков позитивные. Вероятен скорее сценарий отскока от вышеобозначенной поддержки с целью дальнейшей коррекции в середину январского диапазона 54 — 55 долларов за баррель», — считает Капустянский.

«В следующем месяце, 25 мая, состоится заседание стран ОПЕК+, на котором будет принято решение о продлении ограничений на следующее полугодие. В этой связи нефть будет торговаться максимально близко к январскому диапазону, а уже после данного события, возможно, определится какой-либо выраженный локальный тренд», — пояснил он.

«Что касается результатов заседания, то, вероятно, ограничения продлят. Вопрос заключается лишь в каком составе и на каких условиях», — добавил эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, 26 апреля цены на нефть возобновили падение на фоне данных об увеличении запасов в США и отсутствии уверенности в способности OPEC стабилизировать рынок. Цена на нефть марки Brent снизилась на 22 цента (0,4%) и составила $51,88 за баррель. Нефть марки WTI опустилась на 24 цента (0,5%) до

$49,32 за баррель.

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