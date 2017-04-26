Реальная зарплата белорусов за три месяца увеличилась на 1%

Минск, , 11:32 — REGNUM На 1% увеличилась реальная зарплата населения в Белоруссии за первые три месяца 2017 года по сравнению с первым кварталом 2016 года, передает Naviny. by со ссылкой на официальную статистику.

Согласно официальным данным, номинальная зарплата белорусов в марте 2017 года по сравнению с предыдущим месяцем увеличилась на 8,4% и составила 770,6 белорусских рублей (23 тыс. рублей).

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Меньше всего получают в Белоруссии работники сельского, лесного и рыбного хозяйств — 534,2 белорусских рублей (15,9 тыс. рублей) и учителя и преподаватели — 537,3 белорусских рублей (15,99 тыс. рублей).

Наибольшая зарплата зафиксирована у программистов, WEB-дизайнеров и прочих работников в сфере информационных технологий — 2,4 тыс. белорусских рублей (71,5 тыс. рублей).

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Напомним, ранее Национальный статистический комитет Республики Белоруссия опубликовал данные, согласно которым реальные располагаемые денежные доходы жителей Белоруссии составили 96,8% за первые два месяца 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

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