Прокуратура выявила в Барнауле 69 проблемных участков дорог

Барнаул, , 11:32 — REGNUM Прокуратура вынесла представление чиновникам, ответственным в Барнауле за состояние дорог: если их не приведут в порядок, то последуют штрафы, размер которых с этого года вырос в десять раз. Об этом сегодня, 26 апреля, сообщают «Вести-Алтай».

Поводом для вынесения представления стала прокурорская проверка, длившаяся почти три недели. В результате специалисты выявили 69 проблемных участков дорог. По словам заместителя прокурора Барнаула Андрея Аксёнова, много нареканий вызвали, в частности, улицы Малахова, Балтийская, Павловский тракт, проспект Комсомольский. Кроме того, прокуратура обнаружила признаки нарушения федерального законодательства: власти города составили план ремонтных работ, не проведя предварительного обследования дорожной сети.

Устранить все выявленные нарушения власти обязаны до 1 июня, а прокуратуре предстоит дать оценку соблюдению технологии проведения ремонтных работ и своевременности выполнения муниципальных контрактов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в начале апреля 2017 года прокуратура Барнаула уже выносила предупреждение по поводу убитых дорог. Тогда решение тоже принималось на основе проверки поступающих сведений о несоответствии дорог установленным требованиям, а также имевшим место фактам ненадлежащего содержания городских дорог.

Особенно убитыми барнаульцы считают улицы: Транзитная, Заринская (Малый Павловский тракт), Балтийская, Сухэ-Батора, Горно-Алтайская, Петра Сухова (от ул. Малахова до 80-й Гвардейской), Георгия Исакова (от Матросова до Малахова), Смирнова, Советской Армии, 42-й Бригады, Аносова, Бехтерева и многие другие.

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