Комиссия по транзиту в Эстонии возобновила работу после 7-летнего перерыва

Таллин, , 13:02 — REGNUM В министерстве экономики и коммуникаций Эстонии 25 апреля впервые за долгие годы состоялось заседание государственной транзитной комиссии. Об этом ИА REGNUM сегодня, 26 апреля, сообщили в министерстве со ссылкой на главу ведомства, члена правящей левой Центристской партии Кадри Симсон.

В рамках первой встречи было рассмотрено текущее положение дел в сфере грузоперевозок и возможности для развития сектора. Также был поднят вопрос повышения конкурентоспособности портов Эстонии и в перспективе на будущее лучшее использование глобальных транспортных путей, например, с помощью железнодорожной трассы Rail Balticа.

По словам Симсон, крайне важно, чтобы правительство услышало советы и пожелания, поступившие со стороны экспертов в этой области. Причина — неудовлетворительное положение отрасли: за последние 10 лет транзитный сектор потерпел значительные потери на рынке услуг, а объем грузоперевозок сократился более чем в несколько раз. Чтобы ситуация изменилась в лучшую сторону необходимы свежие идеи и тесное сотрудничество между предпринимателями и министерством, считает министр.

При этом, по оценке Симсон, Эстонии необходимо больше двигаться не в восточно-западном направлении в рамках грузоперевозок, а в северно-южном. И здесь, считает она, на пользу придет проект железнодорожной трассы Rail Balticа, благодаря которому можно будет осуществлять не только пассажирские перевозки, но и предложить лучшие и быстрые решения для перевозки грузов. «На сегодняшнем собрании очень много говорилось о Китае и об использовании этого потенциала. Было приятно видеть, что предприниматели готовы к сотрудничеству и готовы вместе с правительством искать общие пути решения», — отметила Симсон.

Напомним, транзитная комиссия была создана при министерстве экономики и коммуникаций в 2003 году с той целью, чтобы члены комиссии из числа предпринимателей и экспертов могли давать советы по развитию этого сектора. Однако более семи лет комиссия не собиралась. Руководит работой комиссии министр экономики и инфраструктуры. Следующая плановая встреча членов транзитной комиссии состоится в июле.

В состав комиссии входят: представители министерства экономики, финансов, Налогово-таможенного департамента, Департамента технического надзора, Департамента водных путей, Ассоциации логистики и транспорта и Эстонской международной ассоциации перевозчиков, ГАО «Эстонская железная дорога», ГАО «Таллинский порт», НКО Rail Baltic Estonia, порт Силламяэ, топливные и транзитные фирмы Alexela Oil, VOPAK E.O.S, E.R.S и другие.