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«Пара рубль/доллар замерла, идей больше нет»

Экономика

Покинуть фиксированный коридор пара сможет только при поддержке значимого драйвера

Рубль. Доллары
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Рубль. Доллары

Москва, 26 апреля 2017, 11:12 — REGNUM  Рубль с начала недели демонстрирует слабость. 25 апреля на новостях о том, что Марин Ле Пен не одержала победу в первом туре президентских выборов, более того, оказалась в рейтинге на втором месте, рубль как и другие рисковые активы показал значимый рост. В частности, валютная пара usd/rub обновила двухлетний минимум и в моменте достигала уровня 55,66 лишь малым, не отработав целевой диапазон 55 — 55,50, а уже сегодня, 26 апреля, сменил вектор движения в обратном направлении, заявил корреспонденту аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

«Одной из причин ослабления рубля стала словесная интервенция президента России Владимира Путина. Он отметил, что правительство в «ежедневном режиме» следит за динамикой курса и ищет «рыночные меры влияния», которые заставили бы подешеветь российскую валюту. Также на отечественную валюту давит завершение налогового периода и предстоящее заседание ЦБ РФ», — считает эксперт.

«28 апреля регулятор примет решение по ключевой процентной ставке. Вероятнее всего она будет снижена, учитывая ранние заявления главы ЦБ РФ Эльвиры Набиулиной. Мы полагаем, что шаг снижения будет минимальным на 0,25%», — предположил Капустянский.

По его мнению, «в среднесрочной перспективы даже с учетом снижения ключевой ставки на 0,25−0,5% у рубля будут скорее позитивные перспективы. Как минимум, рубль будет пытаться удерживаться в районе текущих уровней».

«По валютной паре usd/rub таким диапазоном будет 60 — 60,50 и 55 — 55,50. Покинуть этот коридор валютная пара сможет только при поддержке значимого драйвера. Таким может стать решение по продлению дальнейших ограничений на добычу нефти странами ОПЕК+, которое пройдет 25 мая», — полагает эксперт.

Читайте также: «Рубль: эйфория прошла»Как сообщало ИА REGNUM, Центральный банк России с 26 апреля понизил официальный курс доллара США к рублю на 25 копеек до 55,84 рубля. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 60,79 рубля, что ниже предыдущего дня на 5 копеек.

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