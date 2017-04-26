Правительству предлагают согласовывать с ГД приватизацию госимущества
Сейчас правительство самостоятельно определяет программу приватизации госактивов
Москва, 26 апреля 2017, 11:09 — REGNUM Законопроект, обязывающий правительство РФ определять программу приватизации госимущества вместе с Госдумой, внесли в нижнюю палату парламента депутаты фракции «Справедливая Россия», передает корреспондент ИА REGNUM 26 апреля.
Инициатива предусматривает возвращение практики утверждения программы приватизации федерального имущества путем принятия соответствующего отдельного федерального закона. Согласование должно быть ежегодным.
Законопроект направлен на установление открытости, прозрачности и публичности процедуры приватизации государственного и муниципального имущества, отмечают авторы.
Сейчас правительство определяет программу самостоятельно.
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Приватизация госактивов
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