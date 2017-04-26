В московском «Айва-банке» прошла выемка документов — СМИ

Москва, , 10:44 — REGNUM В Москве сотрудники правоохранительных органов провели 25 апреля выемку документов в Айви-банке, пишет «Коммерсантъ».

По данным СМИ, следственные мероприятия связаны с делом компании «Оргмонтажпроект», которая является клиентом банка.

Акционер банка (по сообщениям СМИ), советник президента РФ Герман Клименко эту информацию опроверг, сообщает радиостанция Business FM.

В декабре 2016 года ЦБ РФ дал предписание Айви-банку о необходимости деформировать резервы в связи с нарушением кредитной организацией нормативов достаточности капитала.

Тогда капитал Айва-банка опустился ниже порогового значения 300 млн рублей — до 250 млн рублей. Предписание было выполнено в феврале 2017 года.