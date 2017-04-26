Курс евро преодолел отметку в 61 рубль впервые с конца марта

Москва, , 10:41 — REGNUM Биржевой курс европейской валюты увеличился на 29 копеек по сравнению с показателем закрытия предыдущих торгов на Московской бирже. Впервые с 29 марта 2017 года стоимость евро составила 61,04 рубля, об этом свидетельствуют данные торгов.

Биржевой курс доллара США по состоянию на 15:27 мск увеличился на 17 копеек. Курс американской валюты составив 56,01 рубля.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 апреля по итогам торговой сессии на Московской бирже курс доллара США составил 55,86 рубля, курс евро достиг отметки 60,61 рубля.

Центральный банк России с 26 апреля понизил официальный курс доллара США к рублю на 25 копеек — до 55,84 рубля. Официальный курс евро к рублю понижен на 5 копеек и составил 60,79 рубля.

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