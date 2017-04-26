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Свердловская область намерена взять кредит — 4 млрд рублей

Экономика

Ранее правительство приняло решение о привлечении бюджетного кредита на сумму свыше 3,9 млрд рублей из федеральной казны

Екатеринбург, 26 апреля 2017, 10:35 — REGNUM  Министерство финансов Свердловской области намерено взять кредит в размере четырёх миллиардов рублей. Соответствующие документы размещены на сайте государственных закупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

На аукционе представлены четыре кредитные линии по одному миллиарду рублей. Стоимость каждого контракта 456,9 млн рублей. Предполагается, что годовая ставка составит чуть более 11%. Согласно документам заёмные денежные средства будут использованы для частичного финансирования дефицита областного бюджета и погашения долговых обязательств Свердловской области.

Отметим, что государственный долг региона, который на начало года составлял более 72,1 млрд рублей к 1 апреля снизился до 67 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2017 года правительством Свердловской области уже было принято решение было о привлечении бюджетного кредита на сумму свыше 3,9 млрд рублей из федеральной казны. Деньги будут использованы для частичного покрытия дефицита регионального бюджета и в целях погашения долговых обязательств.

Читайте ранее в этом сюжете: Бремя долгов — Свердловская область привлекает новый кредит

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