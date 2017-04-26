В ГД опасаются: часть алкоэнергетиков на экспорт смогут попасть на рынок РФ

Москва, , 10:28 — REGNUM Производителям алкоэнергетиков будет невыгодно создавать продукцию только для других стран. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 апреля заявил замруководителя фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов.

«Если сохранится возможность производства этих напитков для экспортных поставок, то, все-таки, часть из них так или иначе будет попадать в наши магазины — вряд ли производство только на зарубежные рынки будет рентабельным. Но если компании действительно смогут работать только на экспорт, то тогда надо продумать жесткие законодательные препоны, чтобы эта продукция не попадала на внутренний рынок», — отметил Емельянов.

По его словам, алкоэнергетики — чрезвычайно вредные напитки, которые прежде всего подрывают здоровье молодежи. Емельянов не отрицает, что запрет на создание и продажу таких напитков будет экономически невыгоден производителям.

«Но в вопросе соотношения экономических и социальных целей, вторые должны быть в приоритете: то, сколько мы потеряем сейчас, будет несоизмеримо с тем, сколько страна в целом потеряет в случае, если продажу таких напитков не запретить», — подчеркнул Емельянов.

Ранее Минфин предложил запретить производство и продажу алкоэнергетиков на всей территории России, но сохранить возможность для производителей поставлять такие напитки за рубеж, сообщает газета «Известия». Под алкоэнергетиками подразумеваются напитки, содержащие менее 22% этилового спирта и тонизирующие добавки.

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