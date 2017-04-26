Сочи сохраняет спрос на отдых, несмотря на открытие Турции

Москва, , 10:22 — REGNUM Продажи авиабилетов в Сочи на период майских праздников с 1 по 10 мая выросли на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Это направление сохраняет свою популярность среди российских туристов, несмотря на «открытие» Турции, сообщили в Ростуризме.

Стоимость авиабилетов в Сочи из городов России на период майских праздников снизилась по сравнению с прошлым годом. Так, по данным туроператоров, с учетом раннего бронирования, цена на перелет в Сочи туда-обратно на предстоящие праздники составила 5 тыс. 760 рублей, что на 33% ниже показателя прошлого года (8 тыс. 565 рублей).

В настоящее время стоимость авиабилетов в Сочи туда-обратно на майские праздники начинается от 8 тыс. рублей, но и эта цена в среднем на 17% меньше, чем в прошлом году (9 тыс. 276 рублей).

По данным компании Слетать.ру, на рынке наблюдается рост запросов и по пакетным предложениям в Сочи. Так, в 2016 году поисковые запросы туров в Сочи на июнь составляли 49% от общего количества запросов туров по России, в 2017 году цифра увеличилась на 2%. Стоимость отдыха в июне на двоих в отеле 4* в Сочи составляет 17 807 рублей за неделю пребывания.

Основной приток туристов в Сочи на майские праздники ожидается из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Краснодара, Тюмени, Саратова, Новосибирска, Самары, Уфы и Казани.

«Ключевая задача Сочи — обеспечение ценовой доступности курорта для наших граждан. Руководством Сочи вместе с участниками рынка заблаговременно проведена работа в целях недопущения необоснованного роста цен в гостиницах и пансионатах к «высокому» сезону 2017 года», — отметил руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов.

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Как сообщало ИА REGNUM, в последнюю неделю апреля отели Турции дают значительные скидки на заезды на период майских праздников. Все желающие могут купить туры очень дешево. По данным российских туроператоров, до середины мая турецкие отели дают скидку 10−15%.