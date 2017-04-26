Уголь ДНР и ЛНР может пойти в Турцию

Донецк, , 10:15 — REGNUM Заместитель главы Минэкономразвития РФ Сергей Назаров, который возглавляет межведомственную комиссию по оказанию гуманитарной помощи Республикам Донбасса, заявил, что часть экспортного угля из ДНР и ЛНР вполне может потребляться Турцией. Работа в этом направлении уже ведется, торговые отношения будут установлены не в будущем, а уже сейчас.

«ДНР и ЛНР экспортируют свой уголь в третьи страны, возможно, Турция — одна из них. В Россию поставки угля не осуществляются, у России нет потребности в угле», — уточнил Назаров.

Напомним, что после того, как в начале марта на фоне «блокады украинских патриотов» были прекращены поставки антрацита из ДНР и ЛНР на Украину, угольные предприятия Народных Республик переориентировались на российский рынок. А Украина решила импортировать уголь даже из ЮАР.