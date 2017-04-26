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В России в I кв. количество выданных кредитов выросло на 27,4%

Экономика

Данные Национального бюро кредитных историй

Москва, 26 апреля 2017, 09:46 — REGNUM  В России в I квартале 2017 года количество выданных кредитов на покупку потребительских товаров выросло на 27,4% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и достигло 3,23 млн единиц. Таковы данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Наибольший рост выдачи кредитов на покупку потребительских товаров среди 40 регионов-лидеров по объемам данного вида розничного кредитования зафиксирован в Мурманской области (+85,5%), Пермском крае (+64,2%), Удмуртской Республике (+49,5%), Самарской (+45,1%) и Кировской (+42,8%) областях.

«Значительное увеличение количества выданных потребительских кредитов в начале 2017 года свидетельствует о постепенном восстановлении у банков «докризисного» аппетита к риску», — заявил генеральный директор НБКИ Александр Викулин.

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Как сообщало ИА REGNUM, в России средний размер кредита на покупку потребительских товаров в стране составил 132,6 тыс. рублей, увеличившись по сравнению с концом 2016 года на 9,8% или на 11,8 тыс. рублей (в декабре 2016 г. — 120,8 тыс. рублей).

Доля просроченной задолженности (свыше 30 дней) снизилась почти во всех сегментах розничного кредитования, за исключением автокредитов.

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Потребительское кредитование
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