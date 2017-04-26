Хорошо там, где нас нет: Камчатку за год покинули почти 27 тыс. человек

Петропавловск-Камчатский, , 09:41 — REGNUM Камчатку за 2016 год покинули 26 927 человек, а из других регионов и стран, в том числе в поисках работы, прибыли 11 052 человека. При этом, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Камчатстате, за последние 5 лет максимальное значение интенсивности миграции было зафиксировано в 2014 году (перемещения совершали 93 человека из каждой 1000 человек).

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Сейчас, по словам специалистов, интенсивность миграции пошла на спад и в 2016 году составила 85 человек на каждую 1000 человек.

«В минувшем году Камчатка приняла 2197 трудовых мигрантов. 755 из них — это трудовые мигранты, прибывшие из других регионов России. Доля прибывших трудовых мигрантов из зарубежья в общем количестве трудовых мигрантов составляет 24,9% (548 человек), большая часть мигрантов (522 человека) прибыла из стран СНГ», — уточнили в Камчатстате.

В течение последних трех лет иностранные мигранты менее активно привлекаются работодателями в качестве дешевой рабочей силы, о чем свидетельствуют данные об интенсивности миграционных потоков.

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Что касается покидающих полуостров людей, то по причинам личного характера с Камчатки уехали 4103 человека, это 32,3% всех выбывших в возрасте 14 лет и старше. В поисках работы уехали 1182 человека (9,3% всех выбывших в возрасте 14 лет и старше). Учиться уехали 888 человек (7,0%). Возвращаются на постоянное место жительства на материк 3,5% всех выбывших.

Среди российских территорий, принявших в 2016 году наибольшее число мигрантов из Камчатского края, лидирует Северо-Западный федеральный округ — 21,3%, затем следуют Центральный федеральный округ — 21,1%, Южный федеральный округ — 17,7% и Дальневосточный федеральный округ — 17,6%.

Как сообщало ИА REGNUM, Камчатка и Чукотка стали лидерами в стране по смертности населения. По данным Росстата, с января по октябрь 2016 года смертность на Камчатке возросла на 2,4%, а на Чукотке — на 2,7%. Другие дальневосточные регионы показали положительную динамику по этому показателю. На Колыме смертность снизилась на 6,3%, в Хабаровском крае и ЕАО — на 4,3%, в Якутии — на 3,1%, в Амурской области — на 2,3%, на Сахалине — 0,6%. В Приморье уровень смертности остался на прежнем уровне.