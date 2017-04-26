Среда, 26 Апреля 2017 года
09:47:20 МСК

Повлияли налоги: Бюджет Челябинска вырос

Экономика

В 2016 году росла налоговая и снижалась неналоговая доходные части

Челябинск, 26 апреля 2017, 09:35 — REGNUM  Увеличение доходной части от налоговых поступлений в бюджет Челябинска зафиксировано в 2016 году. При снижении неналоговых финансовых поступлений за тот же период. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе гордумы Челябинска по итогам обсуждения исполнения бюджета города за 2016 год.

Общие поступления в бюджет Челябинска за 2016 год составили 31 млрд 40,1 млн рублей. Что составило 101,1% по отношению к 2015 году, или рост доходов на 2 млрд 609,5 млн рублей.

Собственные налоговые и неналоговые доходы города за 2016 год составили сумму 10 млрд 273 млн рублей. Рост к 2015 году составил 4,8%. Прирост объясняется поступлением доходов от авансовых платежей по земельному налогу и увеличением налоговой базы налога на доходы и налога на имущество физических лиц. Налоговые доходы бюджета составили 8 млрд 270,5 млн рублей, в основном за счет НДФЛ в сумме 4 млрд 824,7 млн рублей и земельного налога 2 млрд 123 млн рублей.

Неналоговых поступлений за 2016 году удалось собрать 2 млрд 2,5 млн рублей, из которых сумма за использование имущества составила 1 млрд 465 млн рублей. Неналоговые доход в сравнении с 2015 годом сократились на 16,6%.

Вместе с тем безвозмездные поступления из вышестоящих бюджетов в 2016 году составили сумму в 20 млрд 767,1 млн рублей.

Расход бюджета города Челябинска в 2016 году составил 31 млрд 345 млн рублей, что составило 98,1% по сравнению с 2015 годом.

В Челябинской городской думе отметили, что большая часть бюджетных расходов Челябинска в очередной раз была направлена на социальные нужды — около 80%. В том числе на образование — 52,7%, на социальную политику — 18,6%, на физическая культуру и спорт — 4,9%, на здравоохранение — 2,2% и на культура — 1,5%.

Отметим, отчет о бюджете города Челябинска прошел общественные слушания 18 апреля 2017 года.

Добавим, принятый в конце 2016 года трехлетний бюджет Челябинска в части доходов в 2017 году составит объем в 26,4 млрд рублей. Бюджет был запланирован бездефицитным. Расходы в 2017 году составят сумму в 26,4 млрд рублей, в 2018 и 2019 годах 26,2 и 26,5 млрд рублей соответственно. Вместе с тем, в марте 2017 года были внесены изменения в расходной части главного финансового документа мегаполиса. Расходы были увеличены на 869,5 млн рублей. Из них 700 млн рублей запланированы на реализацию проекта «Безопасные и качественные дороги», 22 млн рублей будут потрачены на подготовительные мероприятия к проведению саммитов ШОС и БРИКС, 38,3 млн рублей — на укрепление берега озера Смолино.

Читайте ранее в этом сюжете: Впервые за семь лет: Челябинск получит бездефицитный бюджет

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Региональные и муниципальные бюджеты - 2016
Главное сегодня
NB!
26.04.17
На Сахалине отменили выплаты детям и беременным — сэкономили 200 млн рублей
Южно-СахалинскРоссия Региональные и муниципальные бюджеты - 2017 Экономика
NB!
26.04.17
«Шокированы и потрясены»: ПАСЕ озаботилась нарушениями прав геев в Чечне
ПарижФранция Сексуальные меньшинства и гомофобия Политика
NB!
26.04.17
Елена КовачичМЭР «снимает сливки» с нефтяных месторождений, не думая о будущем
МоскваРоссия Добыча, транспортировка и переработка нефти и нефтепродуктов Экономика
NB!
26.04.17
«Рубль: эйфория прошла»
МоскваРоссия Динамика цен на нефть и нефтепродукты Экономика
NB!
26.04.17
Дмитрий ТёткинВ поисках женщины найди себя
МоскваРоссия Кинорецензии Культура
NB!
26.04.17
Максим ИсаевГраждане США не готовы к войне с Россией из-за Украины – National Interest
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
26.04.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 26 апреля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
26.04.17
В США пройдут пуски баллистических ракет Minuteman III
ВашингтонСША Ядерная программа Северной Кореи Политика
NB!
26.04.17
Der Focus: При низкой явке избирателей у Марин Ле Пен есть шансы на победу
ПарижФранция Выборы президента Франции Политика
NB!
26.04.17
Китай спустил на воду свой второй авианосец
ДаляньКитай Военно-морской флот Техника
NB!
26.04.17
Минск идет курсом на экономические рифы. Свистать всех наверх?
МинскБелоруссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
26.04.17
«Горький хлеб благодеяний»: малоимущих Сахалина будут кормить бесплатно
Южно-СахалинскРоссия Бедность Экономика
NB!
26.04.17
Глава Приморья Миклушевский замкнул рейтинг губернаторов: хуже некуда
ВладивостокРоссия Региональная экспертиза Политика
NB!
26.04.17
Украина достигла совершенства. Теперь всё
КиевУкраина Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
26.04.17
Украина хочет стать «вратами» Китая в Европу
ПекинКитай Экономика Китая Экономика
NB!
26.04.17
Эстония в воронке ненависти
ТаллинЭстония Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
26.04.17
Грузия выбирает мирный путь. Но с великим трудом
ТбилисиГрузия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
26.04.17
В США вышел новый фильм о русских — со Шварценеггером в главной роли
МоскваРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Культура
NB!
26.04.17
«Сотрудничеству в Арктике альтернатив нет»
МоскваРоссия Борьба за Арктику Политика
NB!
26.04.17
Иначе – беда. Новая техника требует новой культуры управления
Санкт-ПетербургРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Техника
NB!
26.04.17
Энергоблокада ЛНР: в семью вернутся те, кто не вымрет, как динозавры?
МоскваРоссия Энергетическая блокада ЛНР Экономика
NB!
26.04.17
Казахстан: тенденцию к исламизации нужно подавлять сразу
АстанаКазахстан Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Общество
ещё главное