Повлияли налоги: Бюджет Челябинска вырос

Челябинск, , 09:35 — REGNUM Увеличение доходной части от налоговых поступлений в бюджет Челябинска зафиксировано в 2016 году. При снижении неналоговых финансовых поступлений за тот же период. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе гордумы Челябинска по итогам обсуждения исполнения бюджета города за 2016 год.

Общие поступления в бюджет Челябинска за 2016 год составили 31 млрд 40,1 млн рублей. Что составило 101,1% по отношению к 2015 году, или рост доходов на 2 млрд 609,5 млн рублей.

Собственные налоговые и неналоговые доходы города за 2016 год составили сумму 10 млрд 273 млн рублей. Рост к 2015 году составил 4,8%. Прирост объясняется поступлением доходов от авансовых платежей по земельному налогу и увеличением налоговой базы налога на доходы и налога на имущество физических лиц. Налоговые доходы бюджета составили 8 млрд 270,5 млн рублей, в основном за счет НДФЛ в сумме 4 млрд 824,7 млн рублей и земельного налога 2 млрд 123 млн рублей.

Неналоговых поступлений за 2016 году удалось собрать 2 млрд 2,5 млн рублей, из которых сумма за использование имущества составила 1 млрд 465 млн рублей. Неналоговые доход в сравнении с 2015 годом сократились на 16,6%.

Вместе с тем безвозмездные поступления из вышестоящих бюджетов в 2016 году составили сумму в 20 млрд 767,1 млн рублей.

Расход бюджета города Челябинска в 2016 году составил 31 млрд 345 млн рублей, что составило 98,1% по сравнению с 2015 годом.

В Челябинской городской думе отметили, что большая часть бюджетных расходов Челябинска в очередной раз была направлена на социальные нужды — около 80%. В том числе на образование — 52,7%, на социальную политику — 18,6%, на физическая культуру и спорт — 4,9%, на здравоохранение — 2,2% и на культура — 1,5%.

Отметим, отчет о бюджете города Челябинска прошел общественные слушания 18 апреля 2017 года.

Добавим, принятый в конце 2016 года трехлетний бюджет Челябинска в части доходов в 2017 году составит объем в 26,4 млрд рублей. Бюджет был запланирован бездефицитным. Расходы в 2017 году составят сумму в 26,4 млрд рублей, в 2018 и 2019 годах 26,2 и 26,5 млрд рублей соответственно. Вместе с тем, в марте 2017 года были внесены изменения в расходной части главного финансового документа мегаполиса. Расходы были увеличены на 869,5 млн рублей. Из них 700 млн рублей запланированы на реализацию проекта «Безопасные и качественные дороги», 22 млн рублей будут потрачены на подготовительные мероприятия к проведению саммитов ШОС и БРИКС, 38,3 млн рублей — на укрепление берега озера Смолино.

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