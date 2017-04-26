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Долги населения Оренбуржья за услуги ЖКХ выросли

Экономика

Значительную часть составляет просроченная задолженность

Оренбург, 26 апреля 2017, 09:14 — REGNUM  В Оренбургской области сумма долга населения за услуги ЖКХ за последний месяц увеличилась на 80 млн рублей. На начало апреля 2017 года общая сумма задолженности граждан за оказанные услуги составила 2,72 млрд руб., из них 1,6 млрд рублей — просроченный долг, сообщили корреспондент у ИА REGNUM в региональном министерстве строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства.

В ведомстве отметили, что растущая задолженность оказывает влияние на качество оказываемых ресурсоснабжающими организациями услуг. В частности, из-за неплатежей предприятия не получают достаточно средств для компенсации понесенных затрат, а также для модернизации старого оборудования.

О проблеме расчета за потребленные населением ресурсы говорится регулярно. Вопрос обсуждается как на региональном уровне, так и сами компании бьют тревогу. С неплательщиками проводят работу вплоть до взыскания в судебном порядке.

Стоит отметить, что долги числятся и за предприятиями ЖКХ. Так, на 21 апреля задолженность организаций ЖКХ за потребленные энергоресурсы составляет 1,3 млрд рублей, в том числе газ — 811,9 млн руб., электроэнергию — 185,7 млн руб., покупную тепловую энергию — 328,6 млн руб.

Добавим, что сейчас под уголовным преследованием находится руководитель одной из оренбургских управляющих компаний. Вместо того, чтобы перечислять платежи населения за тепловую энергию ресурсоснабжающей организации, управляющая компания тратила деньги на свои нужды. В результате, по данным следствия, сумма долга энергетикам составила 12,5 млн рублей. Возврат этой суммы решается через суд.

Читайте ранее в этом сюжете: В Оренбурге директор УК обвиняется в махинациях с коммунальными платежами

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Долги за жилищно-коммунальные услуги
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