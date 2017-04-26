В Ненецком автономном округе решили обновить вертолетный авиапарк

Нарьян-Мар, , 09:22 — REGNUM АО «Нарьян-Марский объединенный авиаотряд» на днях подпишет договор с Государственной транспортной лизинговой компанией на поставку вертолета для санитарной авиации. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации НАО.

Переговоры с холдингом «Вертолеты России», единственным в России разработчиком и производителем вертолетов, об условиях изготовления МИ-8 для Ненецкого округа уже начались. Корпорация занимает 94% российского рынка вертолетостроения, в мировых продажах на долю компании приходится 10% рынка.

«Вертолеты России», как правило, работают на условиях 30-процентной предоплаты. Только после этого они приступают к изготовлению авиамашины, — говорит генеральный директор авиаотряда Валерий Остапчук. — Этот процесс занимает от 9 до 12 месяцев. Когда поставщик определится с ценами, и мы поймем стоимость контракта, будем проводить конкурсные процедуры по выбору лизинговой кампании, чтобы осуществить этот дорогостоящий проект».

Минимальная стоимость вертолета МИ-8 оценивается в 400 млн рублей, пассажирская модель дороже — более 500 млн.

В настоящее время «Нарьян-Марский объединенный авиаотряд» владеет 18 вертолетами, из них только один выпущен менее 25 лет назад, остальные машины «старше». По оценке авиаторов, в ближайшее время предприятию необходимо приобрести минимум три новых машины.

Отметим, что необходимость в обновлении авиапарка обусловлена как вопросами обеспечения безопасности полетов, так и экономическими условиями. Компания «Роснефть», на долю которой приходится треть выполняемых объемов авиоотряда, предъявляет к авиапарку перевозчика особые условия по году выпуска используемых вертолетов. Авиамашина не должна быть «старше» 25 лет.